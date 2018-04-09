Перестановки в руководстве Deutsche Bank

Он пришел на смену Джону Крайану, который был вынужден уйти в отставку за два года до окончания контракт из-за колоссальных потерь. Только за первый квартал текущего года акции Deutsche Bank подешевели на треть, а чистые убытки по итогам года минувшего составили полмиллиарда евро.

Инвесторы отреагировали на смену руководства банка позитивно. Котировки на Франкфуртской бирже поползли вверх.

"Это хорошая новость для фондового рынка. Deutsche Bank требовалась новая метла. От господина Зевинга ожидают энергичных действий, чтобы он положил конец рискованным операциям. Однако Deutsche Bank придется трудно, поскольку надо будет выработать новую стратегию", - считает ведущий финансовый аналитик Baader Bank Роберт Халвер.

47-летний Кристиан Зевинг - чистый продукт Deutsche Bank. Всю свою карьеру он построил именно там. Назначение Зевинга, отмечают аналитики, свидетельствует о том, что банк меняет приоритеты и готов вернуться к "классической банковской деятельности".