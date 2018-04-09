Deutsche Bank сменил гендиректора

47-летний Кристиан Зевинг стал новым главой Deutsche Bank - крупнейшего в Германии. В последнее время он возглавлял его розничное подразделение; кроме того, Зевинг входит в правление финансовой организации. Его называют сильным и дисциплинированным лидером. В Наблюдательном совете убеждены, что Зевинг и его команда, смогут успешно привести Deutsche Bank в новую эру.