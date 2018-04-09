Мост надежды для венесуэльцев

Моника Пина, euronews: “Это мост Симона Боливара. Расположен он в местечке Вилья-дель-Росарио рядом с колумбийским городом Кукутой. Граница с Венесуэлой всего в нескольких сотнях метров отсюда. Я нахожусь на колумбийской стороне. Тут сейчас около 40 тысяч человек. Столько людей каждый день пересекают этот мост”.

Кукута – главный приграничный пункт Колумбии. Это относительно спокойный район, и именно его выбирают большинство венесуэльцев, которые хотят попасть в соседнюю страну. 2200 километров – такова протяженность границы. И опасность может поджидать на каждом шагу: некоторые районы контролируются вооруженными группировками.