Мост надежды для венесуэльцев

Моника Пина, euronews: “Это мост Симона Боливара. Расположен он в местечке Вилья-дель-Росарио рядом с колумбийским городом Кукутой. Граница с Венесуэлой всего в нескольких сотнях метров отсюда. Я нахожусь на колумбийской стороне. Тут сейчас около 40 тысяч человек. Столько людей каждый день пересекают этот мост”.
Кукута – главный приграничный пункт Колумбии. Это относительно спокойный район, и именно его выбирают большинство венесуэльцев, которые хотят попасть в соседнюю страну. 2200 километров – такова протяженность границы. И опасность может поджидать на каждом шагу: некоторые районы контролируются вооруженными группировками.
Лишь около 3500 человек в день выходят из офиса миграционной службы с заветной печатью в паспорте. На пути в соседнюю страну венесуэльцев поджидает немало испытаний. Люди вынуждены отдавать последние деньги. Но Колумбия для многих из этих беженцев – это не конечный пункт. Кто-то потом отправляется в еще более долгое путешествие в другие страны.
- У вас просят деньги?
- Да, они просят 10 долларов, то есть 30 тысяч колумбийских песо или 2 с половиной миллиона боливаров.
- Что это значит для вас?_
- Для нас это огромная сумма. Это три минимальные зарплаты.
Политическая нестабильность в Венесуэле и инфляция на уровне 2600 процентов привели в прошлом году к резкому дефициту лекарств и продуктов питания. Поступали также сообщения о вспышках туберкулеза и малярии.
По официальным данным, только в прошлом году Венесуэлу покинули около двух миллионов человек. Всё больше людей поселяются в Кукуте. А кто-то ежедневно ходит туда-обратно, пытаясь вести какой-нибудь небольшой бизнес. Гуманитарный кризис – так уже можно охарактеризовать ситуацию не только в Венесуэле, но и в Колумбии.