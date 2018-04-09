Споры о предполагаемой химатаке в Думе

Организация по запрещению химического оружия изучает информацию о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, который находится под контролем джихадистской группировки "Джейш аль-Ислам". Медийная структура последней ("Douma Revolution") обвинила сирийскую армию в применении химического оружия, в результате которого якобы погибли около 60 человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения по поводу выдвинутых обвинений, напомнив, что о возможной инсценировке химатаки ранее предупреждали российские военные. Он обратил внимание, что на кадрах видео, призванного доказать факт применения БОВ, люди, оказывающие помощь детям со слезящимися глазами, не имеют элементарных средств химзащиты, таких как противогазы, и без опаски прикасаются к пострадавшим голыми руками.

Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым: "Когда требуют расследования, честного, немедленного, мы только за. Но, когда это расследование упаковывается в необходимость придти в заданную точку, а заданная точка – "это сделал Асад при поддержке Путина", – здесь серьёзного разговора не получается".

В понедельник российские военные, наблюдающие за эвакуацией из Думы "Джейш аль-Ислам", заявили, что рядовые боевики группировки ничего не знают о химатаке, а работавшие в городе в период осады медики, утверждают, что к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями.

Предполагаемая химатака в Думе вынесена на обсуждение Совета безопасности ООН по инициативе девяти стран-членов совета, в том числе Великобритании, США и Франции. Они убеждены, что применение отравляющих веществ действительно имело место, возлагают вину на Сирию и Россию и собираются выступить против них единым фронтом.

Россия созывает в понедельник еще одно заседание СБ ООН – по теме угрозы международному миру и безопасности.