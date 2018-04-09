Непростая задача "Ромы" и "Манчестера Сити"

Уже во вторник станут известны два первых полуфиналиста Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" почти обеспечил себе титул в Англии, но в Европе ситуация у подопечных Пепа Гвардиолы не столь радужная. В первом четвертьфинальном матче "горожане" уступили "Ливерпулю" 0:3. Авторами голов стали Мохаммед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Садио Мане. Под вопросом остается участие египтянина в ответном матче: во время первой встречи с "горожанами" он получил травму. Но главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что, скорее всего, Салах все-таки выйдет на поле.

Фото: Reuters/Jason Cairnduff

В итальянской столице за путевку в полуфинал поборются "Рома" и "Барселона". Как и "горожанам", римлянам придется отыгрываться после разгромного счета. Каталонцы одержали уверенную победу 4:1. При этом во многом способствовали такому результату сами игроки "Ромы": Даниэле де Росси и Костас Манолас записали на свой счет по автоголу. Еще один мяч, на этот раз в ворота Тер Штегена, забил Эдин Джеко. У каталонцев голами отметились Жерар Пике и Луис Суарес.