Байкал: яхты на коньках

На Байкале прошли соревнования по буерному спорту. Ледовые гонки под парусом стартовали 31 марта и длились неделю.

"Это ледовая яхта, то есть яхта на коньках. Многие их тех, кто гоняет - гоняются на яхтах и летом, и зимой. Но есть такие (спортсмены), которые занимаются только буером", - рассказывает Татьяна Ермакова, судья соревнования.

Международные соревнования «Кубок Байкала» по буерному спорту проводятся уже 28 лет. Они привлекают внимание многих иностранцев. В этом году на самое глубокое озеро на земле приехали яхтсмены из 14 стран, включая Германию, Польшу и США.

Главная задача - правильно поставить яхту на коньки и верно определить направление ветра.