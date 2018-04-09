НБА: победная серия "76"

"Филадельфия 76" повторили свой успех более чем 30-летней давности: они одерживают победу в 14-ом матче подряд. Последним соперником Филадельфии стали "Даллас Маверикс". Встреча завершилась со счетом 109:97.

При этом самыми результативными игроками матча стали баскетболисты "Далласа" – Деннис Смит и Харрисон Барнс. Совместными усилиями они заработали 41 очко, но даже это не спасло "Маверикс" от поражения.

Фото: Bill Streicher-USA TODAY Sports

Последний раз одержать 14 побед подряд "Филадельфии" удалось в начале 1980-х. Тогда эта команда выиграла чемпионат. Сейчас "Филадельфия" занимает третью строчку в турнирной таблице восточной конференции. "76" осталось сыграть два матча, и выбить эту команду из зоны плей-офф уже не получится. Идущих на 8-ом месте "Вашингтон Уизардс" они опережают на восемь побед. А для "Маверикс" этот матч был скорее формальностью. Пробиться в зону плей-фф им уже не удастся.