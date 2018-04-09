Железнодорожники бастуют: день четвертый

Четвертый день масштабной забастовки железнодорожников во Франции. На линии выведены лишь 20% скоростных экспрессов TGV и около трети региональных поездов. Стачки продолжатся до конца июня, заявляют профсоюзы: планы властей реформировать отрасль могут лишить работников многочисленных соцгарантий и льгот. Правительство от проекта модернизации железнодорожной госкомпании SNCF отказываться не собирается.

"Обе стороны решительно настроены идти до конца. Премьер-министр заявляет, что реформа будет проведена любой ценой - мы это уже не раз слышали. Железнодорожники выступают против каких-либо изменений вообще. Мы же призываем к переговорам", - говорит генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда Лоран Берже.

Профсоюзы заявляют, что преобразования в конечном итоге приведут к приватизации госкомпании. Власти - что они, наоборот, помогут убыточному оператору. Пока же каждый день забастовок стоит SNCF около 20 млн евро. По мнению экспертов, нынешний кризис - сложнейший на пути президента Эммануэля Макрона, объявившего о намерении модернизировать французскую экономику.