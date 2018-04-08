Совбез ООН обсудит ситуацию в Думе

Сирийский режим заплатит высокую цену за новую химическую атаку в Восточной Гуте. Об этом написал президент США Дональд Трамп в "Твиттере". Не стесняясь в выражениях, американский лидер назвал Башара Асада животным,

и добавил, что Россия и Иран также несут ответственность за произошедшее в Гуте, поскольку оказывают поддержку Дамаску.

В понедельник, 9 апреля, в Совете Безопасности ООН пройдут два заседания, одно из которых инициировала Россия. Его темой , как ожидается, станет угроза международному миру. После этого запланировано второе заседание по сообщениям о применении химического оружия в Сирии, проведения которого требовали западные страны.

В воскресенье МИД России назвал информационном вбросом сообщения о якобы произведенной химатаке с использованием хлора в Гуте. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что данный инцидент может быть использован для оправдания возможных военных ударов по Сирии извне.