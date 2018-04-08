Трамп: Дамаск заплатит высокую цену

Сирийский режим заплатит высокую цену за новую химическую атаку в Восточной Гуте. Об этом написал президент США Дональд Трамп в "Твиттере".

Не стесняясь в выражениях, американский лидер назвал Башара Асада животным, а заявил, что Россия и Иран несут ответственность за произошедшее в Гуте, поскольку оказывают поддержку Дамаску.

Тем временем в Москве заявляют, что речь идет об очередной провокации. В воскресенье МИД России назвал "информационным вбросом" сообщения "о якобы имевшей место химатаке" с использованием хлора. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что данный инцидент может быть использован в дальнейшем для оправдания военных ударов по Сирии извне.

Если сведения подтвердятся, то нышеняя химатака в Восточной Гуте станет уже второй по счету. В 2013 году по этому району были выпущены несколько ракет с зарином. Тогда по разным оценкам погибли от 300 до 1500 человек.

Многие страны уже выступили с осуждением сирийского режима. Однако, как и ранее, официальный Дамаск, отвергает все обвинения в применении химоружия и возлагает ответственность на боевиков.

В ходе воскресной мессы папа римский Франциск осудил новый случай применения отравляющих веществ в Сирии. "Нет ни хороших, ни плохих войн, - заявил понтифик. - Ничто не может оправдать применение таких средств против беззащитного населения".

Он призвал молиться за то, чтобы политики и военные встали на путь переговоров. "Только так удастся вернуть мир", - заключил Франциск.