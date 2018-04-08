В Санкт-Петербурге — крупнейшая в России и одна из крупнейших в Европе выставка домашних животных, а также товаров и услуг для них. «Зоосфера» собрала более 10 тысяч питомцев из 30 стран: не только собак и кошек, но и кроликов, хорьков, грызунов, птиц и экзотических животных.

По словам устроителей выставки, их главная задача — показать важность ответственного отношения к питомцу и уходу за ним: поэтому здесь и конкурс груминга, и танцы с собаками.

А например выступления пастушьих собак, по утверждению организаторов, впервые в России прошли в закрытом помещении.