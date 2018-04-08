Сухогруз врезался в особняк на Босфоре

Сухогруз "Витаспирит" (Vitaspirit) под флагом Мальты врезался в субботу в исторический особняк, расположенный на берегу пролива Босфор в Стамбуле. Об этом сообщило агентство "Анадолу".

Согласно распространенному заявлению администрации города, сухогруз перевозил ячмень по маршруту Россия - Саудовская Аравия. Причиной его столкновения со зданием называют остановку двигателя.

В результате инцидента никто не пострадал.

По данным газеты "Дейли сабах", особняк был построен в XVIII веке, а в настоящее время используется для проведения свадеб и концертов. Его ориентировочная стоимость на рынке недвижимости составляет порядка 85 млн долларов. После столкновения здание было серьезно повреждено, полностью разрушены стены на втором и третьем этажах.