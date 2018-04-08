Путин встретил Пасху

В ночь на 8 апреля президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, которое по традиции провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время пасхальной службы патриарх и глава государства обмениваются пасхальными подарками - президент подарил патриарху выточенное из уральского нефрита яйцо "Воскресение Христово", созданное в единственном экземпляре мастерами Златоуста. Патриарх также по традиции преподнес Путину и Медведеву пасхальные яйца.

В храме Христа Спасителя на праздничное богослужение собрались около 8 тысяч человек. Незадолго до полуночи в храм был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.