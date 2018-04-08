Подарок на развод и день рождения

Разведённый именинник распродаёт имущество: в конце прошлого года актёр Рассел Кроу окончательно разошёлся с женой, оставив ей крупную сумму. В субботу исполнилось бы 15 лет их свадьбы, и в это же день актёру исполнилось 53 года.