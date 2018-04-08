Разведённый именинник распродаёт имущество: в конце прошлого года актёр Рассел Кроу окончательно разошёлся с женой, оставив ей крупную сумму. В субботу исполнилось бы 15 лет их свадьбы, и в это же день актёру исполнилось 53 года.
Подарок на развод и день рождения
Подарок на развод и день рождения
Так что почти 3 миллиона долларов США оказались совсем не лишними. Их австралиец выручил за часть собственной коллекции. Аукцион в Сиднее он назвал «Искусством развода».
В числе лотов — реквизит из известных фильмов: меч, доспехи и колесница из «Гладиатора», капитанская форма и капитанская скрипка из «Хозяина морей». Этот музыкальный инструмент вошёл в число самых дорогих, также и как и уникальный раритет — статуэтка «Грэмми» Джонни Кэша 1986 года.