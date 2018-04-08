В Берлине предотвращен теракт

Власти Германии предотвратили теракт. Как сообщили правоохранительные органы ФРГ, были задержаны шесть человек, которые планировали осуществить нападение в воскресенье во время Берлинского полумарафона.

Все задержанные - молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. При этом один из них был близким знакомым Аниса Амри, тунисца, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине два года назад.

Официально не сообщается, какие именно были планы у задержанных. Однако ряд немецких СМИ со ссылкой на источники близкие к следствию сообщили, что подозреваемые собирались напасть на легкоатлетов и зрителей с ножами. А в одной из арендованных ими квартир были обнаружены следы взрывчатки.

Берлинский полумарафон проводится уже более 30 лет, неизменно он привлекает огромное число людей. В этом году участие в нем приняли 32 тысячи бегунов, а за ходом спортивного мероприятия следили более 200 тысяч зрителей. В результате полумарафон прошел без инцидентов.