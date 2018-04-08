Ожье увеличивает отрыв

Четвертая гонка и третья победа. Себастьян Ожье из команды M-Sport уверенно начал сезон. На этот раз француз оставил позади всех соперников на ралли Корсики. Его время – 3 часа и без малого 27 минут. Второй результат в этой гонке показал эстонец Отт Тянак из Toyota. Он проиграл победителю 36 секунд. Третьим финишировал пилот Hyundai бельгиец Тьерри Нёвиль с более чем минутным отставанием.