Кенийский подиум в Париже

Кенийские бегуны заняли весь пьедестал почета парижского марафона. Впервые за почти 30 лет победу в этих соревнованиях два года подряд одерживает один и тот же спортсмен впервые. Свой титул защитил Пол Лоньянгата, преодолевший дистанцию за 2 часа и шесть с половиной минут. Для кенийца это уже четвертое марафонское золото. Следом за Лоньянгатой финишную черту пересекли Мэтью Кисорио и Эрнест Нгено, также уложвшиеся в 2 часа и шесть минут.