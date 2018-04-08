Кенийские бегуны заняли весь пьедестал почета парижского марафона. Впервые за почти 30 лет победу в этих соревнованиях два года подряд одерживает один и тот же спортсмен впервые. Свой титул защитил Пол Лоньянгата, преодолевший дистанцию за 2 часа и шесть с половиной минут. Для кенийца это уже четвертое марафонское золото. Следом за Лоньянгатой финишную черту пересекли Мэтью Кисорио и Эрнест Нгено, также уложвшиеся в 2 часа и шесть минут.
Кенийский подиум в Париже
Кенийский подиум в Париже
Среди женщин первый результат показала кенийка Бэтси Шайна, пробежавшая марафон менее чем за 2 часа и 23 минуты. Лишь три секунды победительнице проиграла ее соотечественница Рут Чепнгетич. Единственная бегунья не из Кении, которой удалось подняться на подиум, - эфиопка Гулумэ Чала, ставшая третьей.