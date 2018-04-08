Эвакуация из-за бомбы времен войны

Более 26 тысяч жителей немецкого города Падерборн были эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны. Это самая массовая эвакуация в послевоенной истории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Британская бомба весом почти в две тонны была обнаружена полторы недели назад в саду одного из домов. Снаряд находился на глубине 80 сантиметров, поэтому его детонация могла привести к большим разрушениям. Во временные укрытия переведены также две больницы, несколько домов и высшее учебное заведение