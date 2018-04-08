Правослваные христиане отмечают Пасху — праздник Воскресения Христова.
Православные христиане отмечают Пасху
Православные христиане отмечают Пасху
В России прошли свыше 11,5 тыс. пасхальных богослужений, всего в них, по данным МЧС, приняли участие около 4,5 миллионов человек.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой присутствовали на пасхальном богослужение в храме Христа Спасителя в столице, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме собрались около 8 тысяч человек, включая мэра Москвы Сергея Собянина, а также другие представители власти и общественные деятели.
Президент подарил патриарху выточенное из уральского нефрита яйцо "Воскресение Христово", созданное в единственном экземпляре мастерам Златоуста. Патриарх также по традиции преподнес Путину и Медведеву пасхальные яйца.