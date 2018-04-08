Скорбь по жертвам трагедии в Мюнстере

В немецком Мюнстере жертвами инцидента с фургоном стали два человека, десятки пострадали. Малогабаритный грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших в летнем кафе в историческом центре города. Соболезнования в связи с инцидентом выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы государств многих стран мира. В воскресенье возложить цветы к месту трагедии приехали министры внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и Германии Херберт Ройль и Хорст Зеехофер.