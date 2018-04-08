Подрыв льда на Амуре

С наступлением весенних паводков власти Китая приняли меры, чтобы не допустить возникновения ледовых заторов в бассейне реки Амур (Хэйлунцзян).

В воскресенье, 8 апреля, на одном из участков протяженностью 5 км были проведены взрывные работы.

Весной, во время схода льда, проблемы заторов возникают как на Амуре, так и на малых реках. Образование заторов льда может привести к резкому повышению уровня воды с высокой вероятностью затопления населенных пунктов, находящихся в этих районах.