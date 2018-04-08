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"Милуоки" на выезде обыграл "Нью-Йорк"

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"Милуоки" на выезде обыграл "Нью-Йорк"

"Милуоки" на выезде обыграл "Нью-Йорк"
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Родные стены «Мэдисон-сквер-Гарден» не помогли команде «Нью-Йорк Никс» одолеть «Милуоки Бакс». Субботний матч в рамках регулярного чемпионата НБА завершился со счетом 102:115 в пользу гостей.

На игре команды-хозяйки сказалось отсутствие ведущих баскетболистов. На домашний паркет не вышли Тим Хардуэй (из-за травмы лодыжки), повредивший спину Энес Кантер и Эммануэль Мудиай, получивший сотрясение мозга.

И всё же большую часть встречи команды показывали равную игру. В третьей четверти «Никс» даже повёл в счёте. Но тут же встретил сопротивление.

По три очка от Снелла и Паркера, который заменил травмированного Адетокунбо; удачная серия штрафных в исполнении Бледсоу – и «Бакс» ушёл в отрыв. Ликвидировать отставание не помог даже дабл-дабл О'Куинна, который заработал 15 очков и сделал 16 подборов.

Самыми результативными игроками матча стали Бледсоу и Миддлтон, набравшие для «Милуоки» по 22 очка.