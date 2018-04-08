Мюнстер: преступник действовал в одиночку

Жители немецкого Мюнстера несут цветы и зажигают свечи перед летним кафе, где днем ранее был совершен наезд грузовика на посетителей. В результате инцидента погибли три человека, в том числе и водитель, от 20 до 30 пострадавших находятся в больнице. Возложить цветы к месту трагедии приехали министры внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и Германии Херберт Ройль и Хорст Зеехофер.

"В очередной раз мы убеждаемся, что несмотря на все возможные усилия, которые мы прилагаем для безопасности наших граждан, к сожалению, обеспечить полную защиту невозможно", - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Министры подтвердили, что расследование инцидента продолжается, при этом связи с исламистским терроризмом не выявлено.

"Теперь мы знаем, что по всей вероятности, преступник действовал в одиночку. Им оказался немецкий гражданин, а не беженец. Также нам известно, что он не был связан с террористическими ячейками", - заявил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, мужчина проживал в 2 км от места преступления.

Во время обыска в квартире виновника инцидента был обнаружен муляж автомата Калашникова. По данным прокуратуры Мюнстера водитель грузовика ранее неоднократно имел проблемы с законом.