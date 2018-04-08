Мюнстер: преступник действовал в одиночку

Жители немецкого Мюнстера несут цветы и зажигают свечи перед летним кафе, где днем ранее был совершен наезд грузовика на посетителей. В результате инцидента погибли три человека, в том числе и водитель, от 20 до 30 пострадавших находятся в больнице. Возложить цветы к месту трагедии приехали министры внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и Германии Херберт Ройль и Хорст Зеехофер.