Наезд в Мюнстере — не теракт

В квартире мужчины, совершившего наезд на людей в немецком Мюнстере, обнаружен муляж автомата Калашникова и пиротехнические изделия в большом количестве. При этом в фургоне, на котором он протаранил летнее кафе в центре города, был найден пистолет, а также еще один муляж и петарды.