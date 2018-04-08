В квартире мужчины, совершившего наезд на людей в немецком Мюнстере, обнаружен муляж автомата Калашникова и пиротехнические изделия в большом количестве. При этом в фургоне, на котором он протаранил летнее кафе в центре города, был найден пистолет, а также еще один муляж и петарды.
Наезд в Мюнстере — не теракт
Наезд в Мюнстере — не теракт
Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль сообщил, что пока нет данных, которые указывали бы на исламистский мотив преступления. "По данным следствия, злоумышленник, который врезался в толпу, был гражданинном Германии, а не беженцем или кем-то в этом роде", — сказал министр.
В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 человек пострадали.
Местные жители откликнулись на призыв о помощи:
"Я живу в Мюнстере и увидел в интернете просьбу о сдаче крови. Я хотел помочь и сдал свою кровь".
"Я узнала, что больница обратилась с просьбой к донорам крови, и я сразу решила прийти. Любой человек может сдать кровь".
Водитель автомобиля застрелился. Местные СМИ сообщают, что 49-летний преступник страдал психическими отклонениями.