Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва доставлен в здание Федеральной полиции в городе Куритиба на юге страны, где он начнет отбывать наказание по делу о коррупции. Многочисленные попытки бывшего главы государства обжаловать приговор пока не увенчались успехом.
Лула да Силва сдался полиции
Лула да Силва сдался полиции
По меньшей мере 9 человек пострадали в беспорядках. Протестующие сторонники Лулы попытались прорваться в здание полиции. Для разгона митинга стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам связанного с коррупцией уголовного процесса. Он утверждает, что обвинения в его адрес являются местью правящих элит.
Решение об аресте Лулы да Силвы раскололо бразильское общество. Около здания профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу, где он провел последние два дня, собрались тысячи его сторонников. Узнав о решении политика сдаться полиции, они даже попытались помешать ему.