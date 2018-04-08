Мир
""Президент Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада""
Дональд Трамп
Президент США
"Олигархи, которые извлекают выгоду из коррумпированной системы, должны разделять ответственность правительства"
Стивен Мнушин
глава Минфина США
"Я очнулась больше недели назад и рада сообщить, что силы возвращаются ко мне с каждым днём."
Юлия Скрипаль
дочь отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ
"Это не повод сразу все мазать черной краской, показывать, что мы тут специально вырабатываем механизмы для мухлежа"
Элла Памфилова
глава Центризбиркома России
"У нас нет доказательств. Есть слово против слова. Мы ничего не нашли"
Отари Аршба
глава Комиссии Госдумы по этике о жалобах на сексуальные домогательства
"Всем бы пошло на пользу, в первую очередь самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились"
Сергей Лавров
глава МИД России
"Трудно даже искать основания для каких-то улучшений отношений с Западом."
Андрей Колесников
руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги
"К сожалению, прав оказался Навальный... Это были самые грязные выборы на постсоветском пространстве в это время"
Павел Грудинин
кандидат в президенты России
мир
"Фидес" и Виктор Орбан празднуют победу
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Второе место заняла партия "Йоббик", которая получит в новом парламенте 26 кресел. Социалисты по сравнению с прошлыми выборами опустились на третье место и займут в парламенте 20 мест.