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"Фидес" и Виктор Орбан празднуют победу

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"Фидес" и Виктор Орбан празднуют победу

"Фидес" и Виктор Орбан празднуют победу
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Второе место заняла партия "Йоббик", которая получит в новом парламенте 26 кресел. Социалисты по сравнению с прошлыми выборами опустились на третье место и займут в парламенте 20 мест.

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