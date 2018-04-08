Выборы в Венгрии проходят по смешанной системе: в 106 персональных округах избирают по одному депутату, ещё 93 места зарезервированы для представителей партийных списков. Соответственно, каждому избирателю вручают два бюллетеня: партийный — общий для всей страны — и персональный для каждого избирательного округа.

Также закон позволяет любому гражданину внести свой вклад в работу избирательных комиссий:

«Я решила принять участие в подсчёте голосов, потому что хотела посмотреть изнутри, как работает вся эта система, я хотела бы проверить, насколько она прозрачна».

«Судьбоносным» нынешнее голосование называют как сторонники, так и противники действующего премьер-министра Виктора Орбана. Наблюдатели говорят о рекорде явки: уже к 9 утра — за первые три часа выборов — свои голоса отдали 13% избирателей:

«Мы всегда приходим, участвуем в каждых выборах, а эти особенно важны, если мы хотим перемен».

«Для меня это самые важные выборы, я уверен, что необходимо отдать свой голос, если мы хотим, чтобы страна оказалась на следующие четыре года в надёжных руках».

Беатрикс Ашбот, «Евроньюс»:

«В здании парламента за моей спиной — 199 кресел. У венгров есть время до вечера, чтобы решить, кто именно там окажется».