Венгрия избирает парламент

Наблюдатели склонны отдать победу — в четвёртый раз, причём в третий раз подряд — действующему премьеру Виктору Орбану, лидеру партии «ФИДЕС», — несмотря на то, что дома и за рубежом его нередко обвиняют в склонности к авторитаризму.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

«Мы уже не раз говорили о том, что́ стоит на кону: на кону будущее Венгрии. Мы выбираем себе не только партии, правительство, премьер-министра — мы выбираем будущее. Голосование у нас тайное, но я признаюсь, что голосовал за ФИДЕС. По мне, это самый надёжный вариант».

Сейчас правящая коалиция обладает конституционным большинством в две трети мест; так что фактически главный вопрос выборов — удастся ли его удержать.

Главным конкурентом называют «Йоббик» — движение «За лучшую Венгрию», которое известно жёсткой антииммигрантской позицией.

Габор Вона, «Йоббик»:

«Сегодняшний день решит — стать Венгрии страной мигрантов или нет. Я бы не хотел, чтобы Венгрия была страной иммигрантов».

Правом голоса обладают более 8 миллионов граждан Венгрии, из них 400 тысяч живут в других странах и могут голосовать по почте.

Результаты выборов должны стать известны в ночь на понедельник.