Франция: новые отмены поездов

Работники французского Национального общества железных дорог SNCF возобновили в воскресенье свою серию двухдневных забастовок, которые будут продолжаться до конца июня. Это привело к многочисленным отменам поездов как на внутренних, так и на международных маршрутах.

"Наш поезд до Бордо в 10 утра был отменен, теперь мы надеемся попасть на следующий в 3 дня. Нам придется провести на вокзале около 7 часов", - жалуются эти туристки из Австралии.

Трудящиеся протестуют против обширного плана правительства по реформе SNCF. Он предусматривает, в частности, открытие железнодорожного сектора для конкуренции, что может привести к закрытию целого ряда маршрутов как нерентабельных, увольнениям, снижению доходов компании и ее работников.

В ходе нынешнего этапа стачки на линии выведены лишь 20% скоростных экспрессов TGV и около трети региональных поездов.

В понедельник, второй день забастовки, все это серьезно затруднит для сотен тысяч французов возможность вовремя попасть на работу.