В Венгрии открылись участки для голосования на парламентских выборах. В них принимают участие пять крупнейших политических сил и движений, а также малые партии, которым для прохождения в парламент необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Они разделят между собой 199 депутатских мандатов.
В Венгрии проходят парламентские выборы
В Венгрии проходят парламентские выборы
В Будапеште уже проголосовал премьер-министр Венгрии, председатель правящей консервативной партии "Фидес" Виктор Орбан.
Проголосвоать могут 8,8 млн избирателей. Явка, согласно институту общественного мнения "Незопонт", ожидается на уровне 65%. Депутатов избирают на четырехлетний срок. Праламент Венгрии обладает правом принимать конституцию, законы, избирать президента, утверждает премьер-министра по представлению президента и принимает бюджет.