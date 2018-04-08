"Северный ад" Петера Сагана

Словак Петер Саган празднует победу в велогонке "Париж-Рубе". На доли секунды он обогнал швейцарца Сильвана Дилье. Голландец Ники Терпстра, который в конце прошлой недели первым финишировал в гонке "Тур Фландрии", на этот раз стал третьим.

Во время соревнований одному из спортсменов срочно понадобилась помощь врачей. Бельгиец Михаэль Голартс перенес остановку сердца. На трассе он потерял сознание и упал в канаву. Вертолетом его доставили в больницу Лилля.

"Париж-Рубе" входит пятерку самых известных однодневных гонок, которые еще называют монументальными. "Северный ад" - так ее именуют неофициально.