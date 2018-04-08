Словак Петер Саган празднует победу в велогонке "Париж-Рубе". На доли секунды он обогнал швейцарца Сильвана Дилье. Голландец Ники Терпстра, который в конце прошлой недели первым финишировал в гонке "Тур Фландрии", на этот раз стал третьим.
"Северный ад" Петера Сагана
"Северный ад" Петера Сагана
Во время соревнований одному из спортсменов срочно понадобилась помощь врачей. Бельгиец Михаэль Голартс перенес остановку сердца. На трассе он потерял сознание и упал в канаву. Вертолетом его доставили в больницу Лилля.
"Париж-Рубе" входит пятерку самых известных однодневных гонок, которые еще называют монументальными. "Северный ад" - так ее именуют неофициально.