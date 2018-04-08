"Бавария", "МС" и "Барса" на пути к чемпионству

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, разгромив в субботнем матче «Аугсбург» со счётом 4:1. Он был открыт с автогола в исполнении Никласа Зюле. Но мюнхенцы быстро отыгрались, забив в ворота соперника четыре мяча подряд.

Победа закрепила лидерство «Баварии» в турнирной таблице. Ликвидировать отставание в 20 очков для «Шальке» - задача из разряда невыполнимых. Поэтому подопечные Юппа Хайнкеса заранее могут праздновать чемпионство в Бундеслиге - в 28-й раз в истории и шестой сезон подряд.

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А футболистам «Манчестер Сити» пока рано почивать на спортивных лаврах. В домашнем матче английского первенства их обыграли соперники из «Манчестер Юнайтед».

В первом тайме команда Жозе Моуринью пропустила два мяча. Но Погба оформил дубль, сравняв счёт, а Смоллинг забил победный гол. Итог встречи: 3:2.

Несмотря на поражение, «горожане» лидируют в общем зачёте с преимуществом перед «красными дьяволами» в 13 очков.

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Наконец, три гола в исполнении Лионеля Месси принесли «Барсе» победу во встрече с «Леганесом».

Для аргентинца это уже 45-ый хет-трик в карьере.

В борьбе за чемпионский титул каталонский клуб на 12 очков опережает мадридский «Реал». На пути к победе в Чемпионате Испании «сине-гранатовые» идут уверенно: без единого поражения в 31 матче.