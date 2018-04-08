Гран-при в Анталье: второе "золото" России

В заключительный день этапа Гран-при по дзюдо в Анталье у зрителей могло возникнуть ощущение дежавю. В борьбе за "золото" в категории до 100 килограммов сошлись финалисты прошлогоднего Чемпионата мира среди юниоров азербайджанец Зелим Коцоев и россиянин Арман Адамян. И результат тот же, что и полгода назад. С "золотом" из Антальи уезжает азербайджанский дзюдоист.
В копилке Коцоева уже есть одна победа на Гран-при, а для Адамяна это дебютное выступление на турнире, который проводит Международная федерация дзюдо.
"Да, с Арманом мы много раз встречались, и каждый раз бывает очень тяжелая борьба у нас. Но на ковре мы враги, а за ковром мы друзья. Дзюдо – это, прежде всего, уважение. Да, мне очень нравится Анталья. Здесь очень крутая публика. Все поддерживают, трибуны орут постоянно. Великолепный зал, великолепная публика. Очень круто в Анталье здесь".
Сборная Косова занимает первую строчку в медальном зачете. И все благодаря женской команде. Вслед за Норой Джаковой и Дистрией Красники "золото" на этом турнире выиграла Лориана Кука, выступающая в категории до 78 килограммов. В финале ей противостояла украинка Анастасия Турчин, которая на прошлой неделе стала второй в Тбилиси. Победу косоварке принесла техника "о-ути-гари" – бросок соперницы с рывком на себя.
"Золото" на Гран-при в Анталье дает мне больше уверенности в себе. Я увидела, что могу победить лучших из лучших. Я жду следующих соревнований, где я смогу показать, на что способна. Дзюдо в Косове – это главный вид спорта. У нас маленькая, но сильная команда. Мы продолжаем развиваться. У нас подрастает новое поколение. С каждым днем мы становимся все сильнее и сильнее. Мы тренируемся все вместе, и быть частью такой команды – это здорово".
Второй финал за неделю - и вновь "серебро". Иранец Джавад Махджуб в борьбе за первое место уступил чемпиону миру среди юниоров россиянину Иналу Тасоеву. Чтобы выявить победителя этой схватки, пришлось проводить "голден скор". Две напряженные минуты – и российская сборная выигрывает второе "золото" на турнире в Анталье.
На позитивной ноте завершились эти соревнования для турецкой команды. Себиле Акбулут в заключительной схватке оказалась сильнее Ларисы Черич из Боснии и Герцеговины. Победным для турчанки стал прием "о-ути-гари", за который судьи дали ей оценку "вадза-ари".