Гран-при в Анталье: второе "золото" России

В заключительный день этапа Гран-при по дзюдо в Анталье у зрителей могло возникнуть ощущение дежавю. В борьбе за "золото" в категории до 100 килограммов сошлись финалисты прошлогоднего Чемпионата мира среди юниоров азербайджанец Зелим Коцоев и россиянин Арман Адамян. И результат тот же, что и полгода назад. С "золотом" из Антальи уезжает азербайджанский дзюдоист.

В копилке Коцоева уже есть одна победа на Гран-при, а для Адамяна это дебютное выступление на турнире, который проводит Международная федерация дзюдо.