В Госдепартаменте США считают, что Россия должна будет разделить ответственность с Дамаском, если информация о применении химического оружия в сирийском городе Дума в Восточной Гуте подтвердится.
Жертвы в Восточной Гуте
Жертвы в Восточной Гуте
В этой связ Вашингтон призвал Москву немедленно прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.
Накануне вооруженые повстанцы обвинили сирийские власти в химатаке на Думу. Активисты сообщают о гибели по меньшей мере 70 человек.
Сирийская армия с пятницы проводит в окрестностях Думы - последней неподконтрольной территории в Восточной Гуте - операцию против боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам". Дамаск опровергает свою причастность к химатаке и заявляет, что экстремисты готовились устроить инсценировку с применением отравляющих веществ.
В Минобороне России также назвали информационным вбросом известие о применении сирийскими войсками химоружия в Восточной Гуте. В Москве считают, что это попытка сорвать ранее достигнутые договоренности о выводе боевиков из данного района.
Тем временем МИД Великобритании призвал к срочному расследованию предполагаемой химатаки в Восточной Гуте.