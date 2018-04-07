Обвал на американских биржах

Американский промышленный индекс Dow Jones к закрытию биржевой сессии в пятницу упал на 2,34% За час до закрытия сессии снижение индекса было еще более значительным — jн рухнул на 700 пунктов или более чем на 3%. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился более чем 2,19%. Индекс электронной биржи NASDAQ также упал более чем на 2%.