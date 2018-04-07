США заблокировали заявление Совбеза по Газе

Соединённые Штаты заблокировали заявление Совета Безопасности ООН, в котором осуждается происходящее на границе Сектора Газа и Израиля и утверждается право палестинцев на мирные протесты.

Накануне с призывом к Совбезу обращался палестинский лидер Махмуд Аббас, проект заявления предложил Кувейт.

Мансур аль-Отаби, постпред Кувейта при ООН:

«Мы самым суровым образом осуждаем действия израильских сил, убивавших и ранивших палестинцев, выступавших за свои неотъемлемые права. Мы поддерживаем заявление Генерального Секретаря о необходимости независимого и прозрачного расследования этих инцидентов. Мы также подчёркиваем важность международной защиты палестинцев».

В Израиле происходящее называют провокацией, под прикрытием которой палестинцы собираются забросить на израильскую территорию террористические группы. Приграничную территорию ещё неделю назад объявили закрытой военной зоной.

«Это ни в коем случае не мирная демонстрация, это беспорядки с применением насилия. Цель происходящего, согласно заявлению „Хамаса“, который это и организовал — стереть границу, то есть проникнуть в Израиль. Эти беспорядки они используют как прикрытие, как средство для того, чтобы разрушить пограничные заграждения и переправить террористов», — заявил представитель израильской армии Йонатан Конрикус.

По палестинским данным, только в пятницу на границе Сектора Газа с Израилем погибли по меньшей мере 8 человек, а число пострадавших по этим оценкам превышает 1100 человек.

Массовые демонстрации начались 30 марта. Тогда палестинцы отмечали «День защиты земли», посвящённый памяти шести человек, погибших в 1976 году, во время протестов против отчуждения израильскими властям и земельных наделов, принадлежавших арабам.