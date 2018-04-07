Новый спецназ Японии

Силы самообороны Японии пополнились новой частью специального назначения под названием «мобильные амфибийные силы». Церемония с демонстрацией боевых возможностей состоялась в префектуре Нагасаки.

Новый отряд будет выполнять задачи, схожие с морской пехотой. МАС планируется отправить на японские острова между Кюсю и Тайванем — для их обороны. Через несколько лет «мобильные силы» могут быть передислоцированы на Окинаву: в Восточно-Китайском море Япония спорит с Китаем за необитаемые острова Сёнкаку/Дяоюйдао, где обнаружены запасы углеводородов.