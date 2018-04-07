Сектор Газа: вторая неделя протестов

Не прекращаются выступления палестинцев из Сектора Газа на границе с Израилем. По палестинским данным, за одну только пятницу погибли 8 человек, число раненых превышает 1100.

Массовые демонстрации начались 30 марта. Тогда палестинцы отмечали «День защиты земли», посвящённый памяти шести человек, погибших в 1976 году, во время протестов против отчуждения израильскими властям и земельных наделов, принадлежавших арабам.

Арабские страны выступают с резким осуждением действий Израиля, однако соответствующее заявление, подготовленное в Совбезе Кувейтом, было заблокировано США.

В Израиле происходящее называют провокацией, под прикрытием которой палестинцы собираются забросить на израильскую территорию террористические группы.