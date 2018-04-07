Венгрия накануне выборов

В Венгрии в воскресенье состоятся парламентские выборы. По данным Национальной избирательной комиссии, в них примут участие 1650 кандидатов и несколько десятков партий и альянсов. Согласно последним соцпоросам, на первом месте в рейтинге предпочтений избирателей идет правая партия "Фидес" ("Венгерский гражданский союз"), на втором — оппозиционная праворадикальная и национально-консервативная партия "Йоббик" ("За лучшую Венгрию"), на третьем — левоцентристская Венгерская социалистическая партия, которая выступает общим списком с партией "Диалог". Помимо этих политических сил шанс оказаться в Госсобрании есть у левоцентристской "Демократической коалиции".