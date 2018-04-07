Автобус юниорской хоккейной команды попал в ДТП

Страшное ДТП в Канаде. Автобус с игроками молодёжной хоккейной команды "Гумбольдт Бронкос" (Humboldt Broncos) столкнулся с грузовиком. Погибли 14 человек. Ещё столько же получили ранения. Трое находятся в критическом состоянии.

Авария произошла в пятницу вечером на одной из автотрасс в центральной провинции Саскачеван, в нескольких километрах от города Тисдейл.