Автобус юниорской хоккейной команды попал в ДТП

Страшное ДТП в Канаде. Автобус с игроками молодёжной хоккейной команды "Гумбольдт Бронкос" (Humboldt Broncos) столкнулся с грузовиком. Погибли 14 человек. Ещё столько же получили ранения. Трое находятся в критическом состоянии.
Авария произошла в пятницу вечером на одной из автотрасс в центральной провинции Саскачеван, в нескольких километрах от города Тисдейл.
Команда ехала на матч юниорской лиги с "Нипавин Хоукс" (Nipawin Hawks). Полиция сообщает, что в автобусе находились 28 человек, включая водителя. Известно, что в составе "Бронкос" числятся 24 хоккеиста в возрасте от 16 лет до 21 года. Имена жертв пока не оглашены. Причины происшествия устанавливаются.
Соболезнования в связи с трагедией уже выразил глава канадского правительства Джастин Трюдо.