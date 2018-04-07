Сирийская армия проводит операцию против боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" в окрестностях города Дума, последнем удерживаемом повстанцами городе в
Восточная Гута под огнем
Восточная Гута под огнем
Восточной Гуте. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате погибли по меньшей мере 48 человек, 8 из которых дети.
Как сообщило агентство САНА, войска возобновили военные действия после того, как боевики нарушили перемирие и обстреляли несколько жилых кварталов в Дамаске.
Командование сирийской армии заявило, что прекратит военные действия только после того, как боевики отпустят всех удерживаемых в их руках военнопленных и заложников из числа мирных жителей. Их освобождение, как и сдача сирийской армии тяжелых и средних вооружений является одним их основных условий соглашения о капитуляции, которое нарушили в пятницу бандформирования.
На кадрах, опубликованных активистами Сил гражданской обороны Сирии, над центральными районами Думы видны клубы дыма. Активисты при этом помогают раненым при авиаударах местным жителям выбираться из-под завалов.