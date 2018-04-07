Во Франции не прекращаются забастовки на транспорте. Новую стачку в субботу организовали сотрудники Air France. Отменены треть рейсов, как внутренних, так и международных.
Новые забастовки во Франции
Новые забастовки во Франции
Профсоюзы требуют от компании увеличить зарплату, которая несколько лет была заморожена, в руководстве согласились лишь на небольшое повышение.
С февраля это уже пятая забастовка Air France.
«Очень тяжело, ещё и с ребёнком, он очень устаёт. Сегодня мы встали в пять утра в Нюрнберге, практически не спали, а теперь ещё и здесь огромная очередь. Для семьи с маленьким ребёнком это очень утомительно», — говорит турист из Индии.
Целую серию стачек планирует национальная железнодорожная компания SNCF. Новый этап забастовки начнётся в воскресенье вечером. В эту среду аналогичная акция привела к настоящему транспортному коллапсу.
Железнодорожники выступают против плана реформы, согласно которой сотрудники SNCF лишатся целого ряда льгот.