Благовещение и Великая суббота

Православные христиане отмечают Благовещение и Великую субботу — последний день поста и одновременно канун Светлого воскресенья. Церковь вспоминает предания о погребении Иисуса Христа и его сошествии в ад, откуда он вывел души праведников.

На греческом острове Корфу дос сих пор сохранилась традиция, по которой в этот день с балконов сбрасывают глиняные кувшины с водой, они разбиваются вдребезги в присутствии собравшихся на улице. Жители острова верят, что ритуал помогает избавиться от злых духов, зрители забирают осколки с собой на удачу.

По данным ВЦИОМ, Пасха заняла третье место в числе самых значимых для россиян праздников после Дня победы и Нового года. В своем ежегодном Пасхальном послании Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих поделиться радостью Пасхи с близкими, друзьями и особенно с теми людьми, кто нуждается в помощи.

В Москве около 900 сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок во время доставки Благодатного огня в храм Христа Спасителя. А в Иерусалиме схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня каждый год с волнением ожидают десятки тысяч паломников, приезжающие на Святую Землю со всего света.