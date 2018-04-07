Арест бывшего президента откладывается?

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сдался властям вопреки решению суда, который в четверг выдал ордер на его арест. Срок для добровольной явки в полицию города Куритибы истек вечером в пятницу. Экс-президент все еще находится в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу (штат Сан-Паулу), где собрались сотни его сторонников.