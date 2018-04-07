Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сдался властям вопреки решению суда, который в четверг выдал ордер на его арест. Срок для добровольной явки в полицию города Куритибы истек вечером в пятницу. Экс-президент все еще находится в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу (штат Сан-Паулу), где собрались сотни его сторонников.
Арест бывшего президента откладывается?
Арест бывшего президента откладывается?
В конце января Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы по делу о коррупции. В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии разрешил поместить бывшего главу государства в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта.
В Куритибе у полицейского участка собрались противники Лула Да Силвы, требущие его ареста. По данным местных СМИ, правоохранительные органы продолжают переговоры с адвокатами бывшего главы государства, чтобы убедить их подзащитного добровольно сдаться властям.