Лула готов сдаться

Луис Инасиу Лула да Силва пообещал сдаться полиции. При этом экс-президент Бразилии, который в субботу выступил перед сторонниками на церемонии в память о покойной супруге, вновь назвал обвинения в свой адрес ложью.

В четверг Федеральный Верховный суд Бразилии постановил арестовать бывшего главу государства по делу о коррупции, и дал ему срок до вечера пятницы, чтобы явиться добровольно. Этого, однако, так и не произошло.

Лула выступает перед сторонниками Фото: REUTERS/Leonardo Benassatto

В конце января Лула да Силва, который возглавлял страну с 2003 по 2010, был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. По бразильскому законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, лишается права занимать выборные должности. Но, тем не менее, Лула да Силва остается фаворитом нынешней президентской гонки.