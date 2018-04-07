Гран-при в Анталье: шведы идут в наступление

Второй день Гран-при по дзюдо в Анталье – и первое "золото" турецкой сборной. Обладатель этой награды - Ведат Албайрак, выступающий в категории до 81 килограмма. В финале он оказался сильнее американца Джека Хэттона. Соперник Албайрака допустил ошибку, и она стала для дзюдоиста из США роковой.

Поклонникам дзюдо лицо Ведата Албайрака может показаться знакомым. За Турцию этот спортсмен выступает только с января нынешнего года. До этого он представлял Грецию под именем Роман Мустопулос, а настоящее его имя – Вано Ревазишвили. В текущем году Албайрак принял участие в четырех турнирах. И на трех из них он поднимался на пьедестала почета: в Париже и Анталье он был первым, а на этапе Гран-при в Тунисе взял "серебро".