Гран-при в Анталье: шведы идут в наступление

Второй день Гран-при по дзюдо в Анталье – и первое "золото" турецкой сборной. Обладатель этой награды - Ведат Албайрак, выступающий в категории до 81 килограмма. В финале он оказался сильнее американца Джека Хэттона. Соперник Албайрака допустил ошибку, и она стала для дзюдоиста из США роковой.
Поклонникам дзюдо лицо Ведата Албайрака может показаться знакомым. За Турцию этот спортсмен выступает только с января нынешнего года. До этого он представлял Грецию под именем Роман Мустопулос, а настоящее его имя – Вано Ревазишвили. В текущем году Албайрак принял участие в четырех турнирах. И на трех из них он поднимался на пьедестала почета: в Париже и Анталье он был первым, а на этапе Гран-при в Тунисе взял "серебро".
"Я завоевал "золото". Чувствую я себя хорошо. Это так здорово! Здесь царит прекрасная атмосфера. В финале мне удалось победить. Теперь я должен тренироваться еще больше, чтобы вновь выиграть золотую медаль".
В категории до 70 килограммов среди женщин победу праздновала шведка Анна Бернхольм. В финале она сразилась с канадкой Келитой Зупанчич. Шведка схватила соперницу за руку и начала давить на локтевой сустав. За эту технику судьи поставили Бернхольм высшую оценку - "иппон".
Лишь полтора года назад Бернхольм перешла в весовую категорию до 70 килограммов. И за это время она успела завоевать две золотые награды – в Анталье и на турнире "Большого шлема" в Абу-Даби.
"В категории до 70 килограммов я чувствую себя уверенно. Как вы сказали, я выиграла "золото" в Абу-Даби и "бронзу" в России. И завоевать это "золото", первое "золото" Гран-при – это чудесно!"
Высшая награда в категории до 73 килограммов досталась Томми Масиасу. Шведу противостоял Ан Чан Лим из Южной Кореи. За прием "суми-гаэси" – бросок через голову - победитель получил оценку "иппон".
Австрийка Магдалена Крссакова сражалась за "золото" с Валентиной Костенко. Соперница россиянки заработала "вадза-ари" за технику "ути-мата-сукаси" – ответный прием от подхвата изнутри. Но, несмотря на преимущество австрийки, спортсменки продержали зал в напряжении до последнего. Исход поединка определился за шесть секунд до окончания схватки: "золото" - у Магдалены Крссаковой.
Великолепное владение техникой "аси-вадза" в этот день продемонстрировал косовар Акил Джакова, за что в одном из поединков получил оценку "иппон". Правда, из Антальи Джакова уезжает без медали.